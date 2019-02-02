Fenerbahçenin yeni transferi Miha Zajc ilk antrenmanına çıktı!

02 Şubat 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc ilk antrenmanına çıktı!
Fenerbahçe'de Göztepe galibiyetinin ardından takım günü izinli geçirirken, sarı-lacivertlilerde yeni transferler ile kadroda yer alan bazı oyuncular, tesislerde antrenman yaptı. Miha Zajc de Fenerbahçe'de ilk idmanına çıktı.
Giriş Tarihi: 02.02.2019 15:04
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