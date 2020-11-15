Fenerbahçe'de 2 yıldızın kader günü! Erol Bulut...

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaşacak. Teknik direktör Erol Bulut, saat 16.00'da başlayacak maç öncesi 2 isim için kararını verecek. İşte o futbolcular... | Son dakika Fenerbahçe haberleri