15 Kasım 2020, Pazar

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Fenerbahçe'de 2 yıldızın kader günü! Erol Bulut...

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaşacak. Teknik direktör Erol Bulut, saat 16.00'da başlayacak maç öncesi 2 isim için kararını verecek. İşte o futbolcular... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 11:46
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Fenerbahçe'de 2 yıldızın kader günü! Erol Bulut...

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un bugüne dek fazla şans veremediği oyuncuların 11'e girip giremeyecekleri büyük ölçüde bugün netleşecek.

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Fenerbahçe'de 2 yıldızın kader günü! Erol Bulut...

Bulut'un özellikle de Mert Hakan Yandaş'ın performansını görmek amacıyla istediği Fatih Karagümrük maçı bugün saat 16.00'da oynanacak.

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Fenerbahçe'de 2 yıldızın kader günü! Erol Bulut...

Fenerbahçe'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada, milli takımlara giden 11 futbolcunun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Samatta, Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz dışındaki tüm oyuncular forma giyecek.

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Fenerbahçe'de 2 yıldızın kader günü! Erol Bulut...

Sezon öncesi Galatasaray ile yapılan transfer yarışında Emre Belözoğlu etkisiyle rotayı Fenerbahçe'ye çeviren Mert Hakan, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçta sakatlanınca sarı-lacivertli ekipteki formasını kaptırmış ve ligin ilk 8 haftasında kulübeye mahkum kalmıştı.

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Fenerbahçe'de 2 yıldızın kader günü! Erol Bulut...

Geçen sezonun yıldızları arasında yer alan genç oyuncunun ilk 11'de oynaması gerektiği yönündeki görüşler son Konyaspor yenilgisiyle yoğunlaşınca Bulut, kadroda revizyon yapabileceği sinyalini vermişti.

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