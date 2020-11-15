Fenerbahçe taraftarlarından yıldız isme büyük övgü! "Onu Jose Sosa bile kesemez"

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Fatih Karagümrük ile hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu oyunuyla büyük beğeni toplarken, taraftarlar da büyük övgüyle bahsetti. İşte sosyal medya yorumları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri