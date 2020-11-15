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Fenerbahçe taraftarlarından yıldız isme büyük övgü! "Onu Jose Sosa bile kesemez"

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Fatih Karagümrük ile hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu oyunuyla büyük beğeni toplarken, taraftarlar da büyük övgüyle bahsetti. İşte sosyal medya yorumları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2020 20:09
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Fenerbahçe taraftarlarından yıldız isme büyük övgü! Onu Jose Sosa bile kesemez

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, özel müsabakada karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe taraftarlarından yıldız isme büyük övgü! Onu Jose Sosa bile kesemez

Dereağzı Lefter Tesisleri'ndeki karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

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Fenerbahçe taraftarlarından yıldız isme büyük övgü! Onu Jose Sosa bile kesemez

Fenerbahçe'nin golleri Cisse, Serhat ve Ademi'den gelirken, Karagümrük'ün sayılarını Sabo, Alparslan ve Sobie kaydetti.

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Fenerbahçe taraftarlarından yıldız isme büyük övgü! Onu Jose Sosa bile kesemez

Sarı-lacivertlilerde Serhat'ın attığı golün asistini kaydeden Mert Hakan Yandaş'ın performansı büyük beğeni toplarken, Süper Lig'de hiç ilk 11'de başlaması tepkilere neden oldu.

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Fenerbahçe taraftarlarından yıldız isme büyük övgü! Onu Jose Sosa bile kesemez

İşte Mert Hakan Yandaş için sosyal medyadan gelen tepkiler...

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