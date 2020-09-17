17 Eylül 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

İtalya'da gündem Tolgay Arslan! Beşiktaş...

Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen ve İtalya'nın Udinese takımına transfer olan Tolgay Arslan çizmede gündem haline geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 18:37
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İtalya'da gündem Tolgay Arslan! Beşiktaş...
Yeni sezon planlamasında yüksek ücret alan futbolculardan indirime gitmelerini isteyen, bazı futbolcularla ise yollarını ayıran Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yeni sezon için anlaşma sağlanmamıştı.
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İtalya'da gündem Tolgay Arslan! Beşiktaş...

Yüksek rakam aldığı için sarı-lacivertli ekiple yollarını karşılıklı olarak ayıran Tolgay Arslan, İtalya Seri A ekiplerinden Udinese ile anlaştı.

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İtalya'da gündem Tolgay Arslan! Beşiktaş...

İtalyan ekibine imza atması beklenen yıldız futbolcu daha şimdiden olay oldu.

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İtalya'da gündem Tolgay Arslan! Beşiktaş...

DÜRÜM OLAYI GÜNDEM OLDU

Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen son olarak İtalya Serie A takımlarından Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan, İtalyan basınında da gündem oldu.

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İtalya'da gündem Tolgay Arslan! Beşiktaş...

İtalyan medyası, son dönemde etkili bir futbol oynayamayan Tolgay Arslan'ın Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'le yaşadığı dürüm olayını manşetlerine taşıdı.

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