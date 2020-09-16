Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Vedat Muriqi'nin ardından...

Geçtiğimiz 2 sezonda taraftarının beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, transfer döneminin açılmasıyla beraber bombaları art arda patlattı. Son olarak Marcel Tisserand'ı Wolfsburg'tan kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, golcü oyuncusu Vedat Muriqi'yi de 17.5 milyon Euro + bonuslarla birlikte Serie A ekiplerinden Lazio'ya gönderdi. Mevlüt Erdinç'le de yollarını ayıran F.Bahçe, bu kapsamda forvet transferlerine hız verdi. Yönetim, yıldız bir forveti renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 16.09.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 16:28 ABONE OL