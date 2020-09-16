16 Eylül 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Vedat Muriqi'nin ardından...

Geçtiğimiz 2 sezonda taraftarının beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, transfer döneminin açılmasıyla beraber bombaları art arda patlattı. Son olarak Marcel Tisserand'ı Wolfsburg'tan kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, golcü oyuncusu Vedat Muriqi'yi de 17.5 milyon Euro + bonuslarla birlikte Serie A ekiplerinden Lazio'ya gönderdi. Mevlüt Erdinç'le de yollarını ayıran F.Bahçe, bu kapsamda forvet transferlerine hız verdi. Yönetim, yıldız bir forveti renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 16.09.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 16:28
ABONE OL
  • 1
  • 17
Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Vedat Muriqi'nin ardından...

Son 2 sezondur taraftarının beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak kadrosuna 11 ismi dahil etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Vedat Muriqi'nin ardından...

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler, mücadelede 1-0 geriye düşmesine karşın 2-1 galip geldi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

  • 3
  • 17
Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Vedat Muriqi'nin ardından...

Karadeniz ekibini yeni transferleri Gökhan Gönül ve Jose Sosa ile geçen F.Bahçe, ligin 2. haftasında oynanacak Hatayspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor.

  • 4
  • 17
Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Vedat Muriqi'nin ardından...

Son olarak Marcel Tisserand'ı renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekip, Kongolu oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

  • 5
  • 17
Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Vedat Muriqi'nin ardından...

Fenerbahçe'de 26 numaralı formayı giyecek 27 yaşındaki oyuncu, antrenman sonrasında düzenlediği basın toplantısında kaliteli forvetlere karşı oynamayı sevdiğini dile getirmişti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör