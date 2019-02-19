19 Şubat 2019, Salı

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Fenerbahçe-Zenit maçı öncesi UEFA'dan şok karar!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit'e konuk oluyor. Dev maç öncesi UEFA'dan maç ile ilgili şok bir karar geldi.

Giriş Tarihi: 19.02.2019 23:08
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Fenerbahçe-Zenit maçı öncesi UEFA'dan şok karar!

Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise gözünü üst turlara dikti.

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Fenerbahçe-Zenit maçı öncesi UEFA'dan şok karar!

Sarı-Lacivertliler bu doğrultuda 1-0 kazandığı maçın rövanşında, Zenit ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak.

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Fenerbahçe-Zenit maçı öncesi UEFA'dan şok karar!

UEFA Avrupa Ligi'nde temscilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı maçların hakemleri belli oldu.

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Fenerbahçe-Zenit maçı öncesi UEFA'dan şok karar!

Benfica - Galatasaray maçını Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek.

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Fenerbahçe-Zenit maçı öncesi UEFA'dan şok karar!

Zenit - Fenerbahçe müsabakasına ise tartışmalı bir hakem atandı.


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