19 Şubat 2019, Salı
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Fenerbahçe-Zenit maçı öncesi UEFA'dan şok karar!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit'e konuk oluyor. Dev maç öncesi UEFA'dan maç ile ilgili şok bir karar geldi.
Giriş Tarihi: 19.02.2019 23:08
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