Alex seneye Fenerbahçe'de! Flaş açıklama geldi

Fenerbahçe'nin efsane futbolucusu Alex de Souza, gelecek sezondan itibaren yeniden sarı-lacivertliler için görev yapacak. İşte Alex'in yeni görevi...

Giriş Tarihi: 19.02.2019 22:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





