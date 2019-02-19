19 Şubat 2019, Salı
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Alex seneye Fenerbahçe'de! Flaş açıklama geldi
Fenerbahçe'nin efsane futbolucusu Alex de Souza, gelecek sezondan itibaren yeniden sarı-lacivertliler için görev yapacak. İşte Alex'in yeni görevi...
Giriş Tarihi: 19.02.2019 22:59
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