20 Şubat 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'de büyük temizlik! Comolli getirdi Ersun Yanal gönderiyor...

Yeni sezonda stoper, ön libero, 10 numara ve forvet isteyen Ersun Yanal, sezon başı Comolli'nin aldığı 11 isimden 7'si için "Mutlaka gönderilsin" dedi.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 10:38
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Fenerbahçe'de büyük temizlik! Comolli getirdi Ersun Yanal gönderiyor...

Bir an önce alt sıralardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor.

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Fenerbahçe'de büyük temizlik! Comolli getirdi Ersun Yanal gönderiyor...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime bu konuda bir rapor sunduğu ve raporun içeriğinin bomba etkisi yarattığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Yanal öncelikle takımın omurgasının tamamen değişmesini istiyor.

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Fenerbahçe'de büyük temizlik! Comolli getirdi Ersun Yanal gönderiyor...

ŞOK EDİCİ BİR RAPOR YAZDI
Tecrübeli teknik adamın stoper, ön libero, 10 numara ve forvet alınması konusunda yönetimden istekte bulundu.

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Fenerbahçe'de büyük temizlik! Comolli getirdi Ersun Yanal gönderiyor...

Takvim'in haberine göre; Ersun Yanal'ın asıl şok edici isteği ise takımdan gönderilecek isimler konusunda oldu.

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Fenerbahçe'de büyük temizlik! Comolli getirdi Ersun Yanal gönderiyor...

BARIŞ KONUSUNDA KARARSIZ
Ersun Yanal'ın sezon başında alınan 11 isimden sadece 3 ismin kalmasını isterken bir isim konusunda kararsız kaldı.

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