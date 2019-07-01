01 Temmuz 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! İş imzaya kaldı

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonki kadroda büyük bir revizyona gidecek olan sarı-lacivertliler birçok isim ile temas halinde. İlk olarak Max Kruse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, gündem yaratacak bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Öyle ki transferde her konuda anlaşıldı. İş imzaya kaldı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.07.2019 01:56 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 07:56
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! İş imzaya kaldı

Fenerbahçe'de transfer hareketlili yaşanıyor.

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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! İş imzaya kaldı

Geçtiğimiz sezonki başarısız transferleri tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! İş imzaya kaldı

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile merhaba diyecek olan sarı-lacivertliler, takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerle temas halinde.

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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! İş imzaya kaldı

UEFA'NIN Finansal Fair Play (FFP) kuralıyla ilgili kararını bekleyen F.Bahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! İş imzaya kaldı

Transfer döneminin en hareketli kulüplerinden olan sarı-lacivertliler, listesindeki isimlerle son aşamaya yaklaşıyor.

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