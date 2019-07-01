Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! İş imzaya kaldı

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonki kadroda büyük bir revizyona gidecek olan sarı-lacivertliler birçok isim ile temas halinde. İlk olarak Max Kruse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, gündem yaratacak bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Öyle ki transferde her konuda anlaşıldı. İş imzaya kaldı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.07.2019 01:56 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 07:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





