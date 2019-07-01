01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Anlaşma tamam
Spor Toto Süper Lig'de büyük takımlar şampiyonluğa oynayacak kadrolar kurmak için çalışıyor. Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez transfer karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın transfer listesinde bulunan ve takımında görmek istediği yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı.
Giriş Tarihi: 01.07.2019 01:30 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 07:56
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