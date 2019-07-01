01 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Anlaşma tamam

Spor Toto Süper Lig'de büyük takımlar şampiyonluğa oynayacak kadrolar kurmak için çalışıyor. Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez transfer karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın transfer listesinde bulunan ve takımında görmek istediği yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 01.07.2019 01:30 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 07:56
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Anlaşma tamam

İki kanada birden takviye yapmak isteyen Kara Kartal, Yevhen Konoplyanka transferinde de sonuca ulaşmak üzere.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Anlaşma tamam

Alman ekibi Schalke'nin "Konoplyanka başka bir takıma transfer olmak istediğini açıkladı" sözlerinin ardından oyuncu ile temasa geçen ve bir süredir pazarlıkları sürdüren yönetimin, Ukraynalı kanat oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Anlaşma tamam

Ancak 29 yaşındaki futbolcunun, kendisine biraz daha süre tanınmasını istediği kaydedildi.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Anlaşma tamam

Konoplyanka'nın bu zaman zarfında birkaç görüşme daha yapacağı bildirildi.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Anlaşma tamam

Ukraynalı Beşiktaş'a kesin olarak 'tamam' derse Alman kulübüyle bonservis için masaya oturulacak. Yevhen ile Fenerbahçe de yakından ilgileniyordu.

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