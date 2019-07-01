Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! İşte hedefteki 5 yıldız

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Max Kruse transferi ile bombayı patlatmıştı. Fenerbahçe'nin transferde durmaya hiç niyeti yok... Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar, transferde hummalı bir çalışma içine girdi. Kanarya'da resmi açıklamalar ardı ardına gelecek. Fransız sportif direktör birçok isimle görüşme halindeyken 5 yıldız isim ön plana çıktı. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.07.2019 02:13 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 07:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





