01 Temmuz 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! İşte hedefteki 5 yıldız

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Max Kruse transferi ile bombayı patlatmıştı. Fenerbahçe'nin transferde durmaya hiç niyeti yok... Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar, transferde hummalı bir çalışma içine girdi. Kanarya'da resmi açıklamalar ardı ardına gelecek. Fransız sportif direktör birçok isimle görüşme halindeyken 5 yıldız isim ön plana çıktı. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.07.2019 02:13 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 07:55
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Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! İşte hedefteki 5 yıldız

Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kazandı.

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Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! İşte hedefteki 5 yıldız

Takımda birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler transferde gaza bastı.

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Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! İşte hedefteki 5 yıldız

Transfer çalışmalarına Fransız sportif direktör Damien Comolli önderliğinde devam eden Fenerbahçeli kurmaylar 5 yıldızı gözüne kestirdi.

İşte dev transfer harekatının detayları...

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Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! İşte hedefteki 5 yıldız

GUSTAVO BOMBASI
Mehmet Topal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, ön liberoya Marsilya'dan Luiz Gustavo'yu gündemine aldı...

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Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! İşte hedefteki 5 yıldız

Ersun Yanal'ın çok istediği belirtilen Brezilyalı oyuncu için sportif direktör Damien Comolli'nin Fransa'ya gittiği öğrenildi.

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