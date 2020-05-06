Fenerbahçe yeni teknik direktör için teklifini yaptı! İşte o isim...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'e verilen arada yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme Manuel Pellegrini, Erol Bulut, Nenaj Bjelica gibi isimler gelmişti. Bu isimlerden bağımsız olarak Sarı Kanarya'nın bambaşka bir isme teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 06.05.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 16:10 ABONE OL