06 Mayıs 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe yeni teknik direktör için teklifini yaptı! İşte o isim...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'e verilen arada yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme Manuel Pellegrini, Erol Bulut, Nenaj Bjelica gibi isimler gelmişti. Bu isimlerden bağımsız olarak Sarı Kanarya'nın bambaşka bir isme teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.05.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 16:10
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Fenerbahçe yeni teknik direktör için teklifini yaptı! İşte o isim...

Fenerbahçe teknik direktörlük konusunda vites yükseltti... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk isteyen Kanarya, son 2 sezonda yaşadığı hüsranı bir kez daha tekrarlamak istemiyor.

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Fenerbahçe yeni teknik direktör için teklifini yaptı! İşte o isim...

Bu bağlamda yeni kurulacak kadroya tam olarak hakim olabilecek ve gelecek sezon zirveye ulaşabilecek bir ismi takımın başına getirmek isteyen sarı lacivertlilerin sürpriz bir isimle resmi görüşmeler yaptığı iddia edildi.

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Fenerbahçe yeni teknik direktör için teklifini yaptı! İşte o isim...

PELLEGRINI, BJELICA, EROL BULUT DERKEN...
Fenerbahçe'nin şu an için Manuel Pellegrini, Nenaj Bjelica ve Erol Bulut ile temas olduğu basına yansımıştı.

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Fenerbahçe yeni teknik direktör için teklifini yaptı! İşte o isim...

2021 yazında seçimli kongre yaşanacak Fenerbahçe'de mevcut yönetim, camiada yaşadığı güvenini yitirmiş durumda. Gerek yapılan transferler, gerekse seçilen teknik direktör hataları sarı lacivertlileri zirveden sürekli olarak uzaklaştırmıştı.

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Fenerbahçe yeni teknik direktör için teklifini yaptı! İşte o isim...

Yeniden güven tazelemek ve takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe'nin sürpriz bir isme teklif götürdüğü ve bu isimle 2. görüşmelerini bile gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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