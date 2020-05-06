06 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe istiyordu! Galatasaray kapıyor

Süper Lig'e verilen aradan faydalanarak gelecek sezonun kadrosunu planlamak isteyen Galatasaray, birçok ismi gündemine almıştı. Özellikle yerli isimler hakkında transfer dedikoduları çıkan Cimbom için bu kez Arap basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.05.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 16:37
ABONE OL
  • 1
  • 16
Fenerbahçe istiyordu! Galatasaray kapıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisinin futbol dünyasına verdiği ekonomik zarar nedeniyle tedbirlerini alan Galatasaray, 2020-21 sezonu için de planlarını hazırladı.

  • 2
  • 16
Fenerbahçe istiyordu! Galatasaray kapıyor

Bu süreçte Süper Lig'in birçok kulübü transfer temaslarını sıklaştırsa da en hareketli takım şüphesiz Galatasaray oldu...

  • 3
  • 16
Fenerbahçe istiyordu! Galatasaray kapıyor

Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından birçok oyuncunun ismi Galatasaray ile anılırken, yabancı kaynaklardan da sarı-kırmızılılar için çokça isim yazılıp çiziliyor...

  • 4
  • 16
Fenerbahçe istiyordu! Galatasaray kapıyor

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Aslan, gelecek sezon için de kollarını şimdiden sıvamış vaziyette.

  • 5
  • 16
Fenerbahçe istiyordu! Galatasaray kapıyor

Corona virüsü sonrası yaşanan mali darboğaz nedeniyle adımlarını dikkatli atmak isteyen sarı-kırmızılılar için Arap basınından flaş bir iddia geldi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör