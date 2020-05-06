Fenerbahçe istiyordu! Galatasaray kapıyor

Süper Lig'e verilen aradan faydalanarak gelecek sezonun kadrosunu planlamak isteyen Galatasaray, birçok ismi gündemine almıştı. Özellikle yerli isimler hakkında transfer dedikoduları çıkan Cimbom için bu kez Arap basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...