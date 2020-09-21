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Fenerbahçe ve Hatayspor'da hedef 2'de 2! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1'le geçen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Hatayspor'u ağırlayacak. İki takım da ligde 2'de 2 yapmak isterken, teknik direktörler Erol Bulut ve Ömer Erdoğan'ın ise ilk 11 tercihleri merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Hatayspor maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 09:01
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Fenerbahçe ve Hatayspor'da hedef 2'de 2! İşte muhtemel 11'ler

Sezona Erol Bulut yönetiminde ve yepyeni bir kadroyla giren Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında bugün 20.00'de ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

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Fenerbahçe ve Hatayspor'da hedef 2'de 2! İşte muhtemel 11'ler

İlk hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda geriden gelerek mağlup eden ve sezona iyi giren Kanarya, ilk iç saha maçına çıkacak. Ülker Stadı'ndaki mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak.

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Fenerbahçe ve Hatayspor'da hedef 2'de 2! İşte muhtemel 11'ler

Sarı-lacivertliler, ilk hafta son şampiyon Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Hatayspor engelini de aşarak 2 maçta 6 puana ulaşmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe ve Hatayspor'da hedef 2'de 2! İşte muhtemel 11'ler

YENİLER İLK KEZ SAHNE ALIYOR

Sarı-lacivertlilerde Hatayspor maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Hatayspor, karşısında yeni transferlerin ilk 11'de yer alması bekleniyor.

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Fenerbahçe ve Hatayspor'da hedef 2'de 2! İşte muhtemel 11'ler

İlk maçta sonradan oyuna giren Enner Valencia ile Jose Sosa ve geçtiğimiz hafta takıma katılan Marcel Tisserand'ın ilk 11'de şans bulacağı ifade edildi.

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