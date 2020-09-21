Fenerbahçe ve Hatayspor'da hedef 2'de 2! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1'le geçen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Hatayspor'u ağırlayacak. İki takım da ligde 2'de 2 yapmak isterken, teknik direktörler Erol Bulut ve Ömer Erdoğan'ın ise ilk 11 tercihleri merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Hatayspor maçının muhtemel 11'leri...