Fenerbahçe'ye kötü haber! Golcü futbolcunun transferi iptal

Transfer döneminde adından en çok söz ettiren takımlardan olan Fenerbahçe, forvet transferine kilitlenmiş durumda... Sarı-lacivertli takımın forvet adayları listesinde bulunan bir isim için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri