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Fenerbahçe'ye kötü haber! Golcü futbolcunun transferi iptal

Transfer döneminde adından en çok söz ettiren takımlardan olan Fenerbahçe, forvet transferine kilitlenmiş durumda... Sarı-lacivertli takımın forvet adayları listesinde bulunan bir isim için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 20.09.2020 18:28
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Fenerbahçe'ye kötü haber! Golcü futbolcunun transferi iptal

Yeni sezon öncesi transferin en hareketli takımı şüphesiz ki Fenerbahçe olmuştu. Kadrosunu baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertliler, şu ana kadar tam 13 yeni isim ile el sıkışarak yeni sezonda bambaşka bir görüntü çizeceğinin sinyallerini vermişti.

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Fenerbahçe'ye kötü haber! Golcü futbolcunun transferi iptal

Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibi karşısında 59. Dakikada 1-0 geriye düşse de oyundan düşmemiş, yeni transferler Gökhan Gönül ve Jose Sosa'nın ayağından bulduğu gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başarmıştı.

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Fenerbahçe'ye kötü haber! Golcü futbolcunun transferi iptal

Öte yandan takıma yapılan onca katkı sonrası genişleyen kadroda boşluk ve kaynak yaratabilmek adına bazı isimlerle yollarını ayıran Fenerbahçe'de Muriqi, Zajc, Jailson, Tolgay, Mehmet Ekici, Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Mevlüt Erdinç, Isla gibi isimlerle vedalaşılmıştı.

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Fenerbahçe'ye kötü haber! Golcü futbolcunun transferi iptal

Bu ayrılıkların içerisinde sarı-lacivertlilerde büyük bir getiri sağlasa da performansıyla da katkı sağlayan en önemli isimlerden olan Vedat Muriqi ayrılığı sonrası forvet noktasında yaşanan boşluk sonrası golcü arayışları hızlanmıştı.

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Fenerbahçe'ye kötü haber! Golcü futbolcunun transferi iptal

Birçok isimle temas halinde olan sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan isimlerden biri de Benfica B kulübünden İspanyol devi Atletico Madrid'e 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Ivan Saponjic'ti.

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