Fenerbahçe transferde 'yeni Elmas'ını buldu! Vedat Muriqi getiriyor

Son iki sezonda beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe, gelecek sezon için şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak için düğmeye basmıştı. Şu ana kadar transfer döneminin adından en çok söz ettiren ekibi olan sarı-lacivertliler, 10 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut yaptığı açıklamada ise, takıma 2-3 takviye daha olabileceğinin sinyallerini vermişti. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten sarı-lcaivertliler, 'yeni Eljif Elmas'ını buldu. Tıpkı Makedon oyuncu gibi ucuza alıp parlatıp satmak isteyen F.Bahçe'de, bu transfer için Vedat Muriqi de devreye girdi. İşte o isim ve sarı-lacivertlilerdeki tüm gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 04.09.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 12:23 ABONE OL