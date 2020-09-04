04 Eylül 2020, Cuma

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Fenerbahçe transferde 'yeni Elmas'ını buldu! Vedat Muriqi getiriyor

Son iki sezonda beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe, gelecek sezon için şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak için düğmeye basmıştı. Şu ana kadar transfer döneminin adından en çok söz ettiren ekibi olan sarı-lacivertliler, 10 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut yaptığı açıklamada ise, takıma 2-3 takviye daha olabileceğinin sinyallerini vermişti. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten sarı-lcaivertliler, 'yeni Eljif Elmas'ını buldu. Tıpkı Makedon oyuncu gibi ucuza alıp parlatıp satmak isteyen F.Bahçe'de, bu transfer için Vedat Muriqi de devreye girdi. İşte o isim ve sarı-lacivertlilerdeki tüm gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 04.09.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 12:23
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Fenerbahçe transferde 'yeni Elmas'ını buldu! Vedat Muriqi getiriyor

Son 2 sezondur taraftarının beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, önceki sezonu 6. Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. olarak bitirmişti.

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Fenerbahçe transferde 'yeni Elmas'ını buldu! Vedat Muriqi getiriyor

Önümüzdeki sezon da bu sıkıntıları yaşamak istemeyen Fenerbahçe, kadrosuna önemli takviyeler yaptı ve transfer döneminde tam 10 isimle sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe transferde 'yeni Elmas'ını buldu! Vedat Muriqi getiriyor

Bu kapsamda kadrosuna kale hariç tüm mevkilere transfer yapan sarı-lacivertli takım, şampiyonluk yolunda "ben de varım" sinyalini rakiplerine verdi.

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Fenerbahçe transferde 'yeni Elmas'ını buldu! Vedat Muriqi getiriyor

Düzce Topuk Yaylası'ndaki kampı sona eren Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia transferini duyurdu.

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Fenerbahçe transferde 'yeni Elmas'ını buldu! Vedat Muriqi getiriyor

Teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada 2-3 transfer daha gerçekleştireceklerini açıkladı.

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