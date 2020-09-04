04 Eylül 2020, Cuma

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Vedat Muriqi'de şok gerçek ortaya çıktı! Lazio'ya transfer olmama nedeni...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bu süreçte 10 ismi kadrosuna katmıştı. Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olması beklenirken, Kosovalı golcünün İtalyan ekibine transfer olmama sebebi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 09:54
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Vedat Muriqi'de şok gerçek ortaya çıktı! Lazio'ya transfer olmama nedeni...

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin uzamasındaki sebebin sadece bonservis bedeli olmadığı ortaya çıktı.

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Vedat Muriqi'de şok gerçek ortaya çıktı! Lazio'ya transfer olmama nedeni...

Milliyet'te yer alan habere göre yönetim, Kosovalı futbolcunun gidişi sonrası gelecek forveti zaman kaybetmeden kadroya dahil etmek istiyor.

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Vedat Muriqi'de şok gerçek ortaya çıktı! Lazio'ya transfer olmama nedeni...

Bunun için çalışmalarını tamamlamadan bu transfere onay vermiyor. Bundaki temel amacın iki sezon önce yapılan hatalara düşmemek olduğu öğrenildi.

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Vedat Muriqi'de şok gerçek ortaya çıktı! Lazio'ya transfer olmama nedeni...

O dönem takımdan ayrılan Fernandao, Souza ve Giuliano gibi isimlerden bonservis geliri elde edilse de hem yerlerine doğru oyuncular getirilemedi hem de bu transferler takıma geç dahil oldu.

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Vedat Muriqi'de şok gerçek ortaya çıktı! Lazio'ya transfer olmama nedeni...

Yönetim bu nedenle Vedat Muriqi'nin gidişi sonrası gelecek forvetin hiç zaman kaybetmeden takıma katılması düşüncesini taşıyor.

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