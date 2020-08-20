Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine dünyaca ünlü golcü! Menajeriyle temas kuruldu

Geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı ve sarı-lacivertli formayla başarılı bir performans sergileyen Vedat Muriqi'nin transferi için Lazio ile görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerini dünyaca ünlü bir forvet ile doldurmaya hazırlanıyor. Yönetimin yıldız futbolcunun transferi için harekete geçtiği ve menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 20.08.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 10:04 ABONE OL