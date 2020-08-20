20 Ağustos 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine dünyaca ünlü golcü! Menajeriyle temas kuruldu

Geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı ve sarı-lacivertli formayla başarılı bir performans sergileyen Vedat Muriqi'nin transferi için Lazio ile görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerini dünyaca ünlü bir forvet ile doldurmaya hazırlanıyor. Yönetimin yıldız futbolcunun transferi için harekete geçtiği ve menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 10:04
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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine dünyaca ünlü golcü! Menajeriyle temas kuruldu

2020/2021 sezonu için hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine dünyaca ünlü golcü! Menajeriyle temas kuruldu

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan sarı-lacivertlilerin gündem maddelerinden biri de forvet transferi...

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine dünyaca ünlü golcü! Menajeriyle temas kuruldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limiti sorununu çözmeye çalışan sarı-lacivertliler, sponsor arayışlarının yanı sıra oyuncu satışına da ihtiyaç duyuyor.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine dünyaca ünlü golcü! Menajeriyle temas kuruldu

Bu nedenle Avrupa kulüplerinin radarına giren Vedat Muriqi'ye gelen teklifleri değerlendiren yönetim, oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Lazio ile görüşmelerde sona geldi.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine dünyaca ünlü golcü! Menajeriyle temas kuruldu

Fenerbahçe'de Muriqi'nin ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler Kosovalı golcünün yerini dünyaca ünlü bir forvetle doldurmayı planladığı ortaya çıktı.

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