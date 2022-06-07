FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kampa yetişecekler! Kanarya’nın transfer hedefleri...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un da gelişiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertli ekip yeni serzonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Öte yandan Jesus'un bir başka hedefi ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde İsmail Kartal önderliğinde iyi bir grafik çizen Kanarya'ya önemli takviyeler yapılacak ve çok çeşitli bir kadro kurulacak. Öte yandan Jesus transferlerin kampa yetişmesini isterken, gündemdeki isimler de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...