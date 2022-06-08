FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Bedavaya dünya yıldızı

Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibe gelmeden önce 2.5 – 3 aydır takımı izleyen ve eksik bölgeleri belirleyen Jesus, transfer listesini yönetime iletti. Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdikten sonra müthiş bir transfer operasyonu için düğmeye basan Fenerbahçe çok sayıda ismi gündemine almış durumda. Başkan Ali Koç'un takıma büyük güç katacak çok önemli bir transfer yapmak için kolları sıvadığı ifade edildi. Takvim'in haberine göre bu isim Jesse Lingard... Manchester United ile sözleşmesi biten ve İngiliz devi ile yollarını ayırdığı açıklayan 29 yaşındaki Lingard şu anda transferin gözde isimlerinden birisi. Başkan Ali Koç'un bizzat bu transferle ilgilendiği ve İngiliz yıldızın menajeriyle görüşmelere başladığı öne sürülüyor. Ada basınına göre Lingard'la Premier Lig'den çok sayıda kulüp yakından ilgileniyor. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan yıldız futbolcunun transferi bu nedenle bir hayli güç gözüküyor. Ancak Başkan Koç'un Lingard'a çubuklu formayı giydirmek için tüm şartları seferber ettiği de gelen bilgiler arasında. Manchester United'ın altyapısında yetişen tecrübeli yıldız her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev alıyor. United formasıyla 232 resmi maçta görev yapan Jesse Lingard 35 gol atıp 21 asist yaptı. WEST HAM'DA ZİRVEYE ÇIKTI Lingard, kariyerinin en parlak dönemini 2020-21 sezonunun ikinci yarısında geçirdi. İngiliz yıldız, kiralık olarak gittiği West Ham'da çıktığı 16 maçta 9 gol atıp 5 de asist yaptı. Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da tamamlayan Lingard, 22 maçta görev aldı. Tecrübeli orta saha bu maçlarda 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Lingard'ın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak belirtiliyor. JESSE LINGARD KİMDİR? Jesse Lingard, futbola yaşantısında ilk olarak 2009 yılında Manchester United takımının alt yapısında başladı ve 3 sene boyunca kırmızı şeytanlarında alt yapısında mücadele edip kendisini geliştirdi. 2012 yılına gelindiğinde ise yetenekleri sebebiyle as takıma davet edildi. Bu sayede yeni bir sözleşme imzalayarak profesyonel kariyerine adım attı. As takıma sadece 1 maça çıktıktan sonra, kendisini geliştirmesi için Leicester City'e kiralık olarak gönderildi. Kiralık kaldığı sürece 5 maça çıkan Jesse Lingard, istenileni tam olarak veremedi ve sezon sonunda takımına geri döndü. 2013-2014 sezonunda ise Birmingham City'e gönderildi. Yarım sezon boyunca da burada kiralık kalan genç futbolcu, takımı ile 13 maça çıktı ve bu maçların toplamında 6 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 2013-2014 sezonun ikinci devresinde Brighton & Hove Albion'a geçiş yaptı. Brighton & Hove Albion forması altında ise 17 maç sahne aldı. Jesse Lingard, 2014-2015 sezonun ilk yarısının tamamında Manchester United forması altında bulunsa da forma şansı bulamadı ve ikinci devre Derby City'e kiralık olarak geçiş yaptı. Genç futbolcu, 2015-2016 sezonun başında Manchester United'e geri döndü ve 2021'e kadar Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giydi. Lingard 2021 Ocak'ta West Ham'a kiralandı ve burada büyük bir çıkış yakaladı. 29 yaşındaki oyuncunun artık düzenli forma şansı giyebileceği bir takıma gitmek istediği ifade edildi. Lingard İngiltere Milli Takımı ile 32 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.