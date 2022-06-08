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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Bedavaya dünya yıldızı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Bedavaya dünya yıldızı

Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekibe gelmeden önce 2.5 - 3 aydır takımı izleyen ve eksik bölgeleri belirleyen Jesus, transfer listesini yönetime iletti. Fenerbahçe'de yönetimin, takıma büyük güç katacak çok önemli bir transfer yapmak için kolları sıvadığı ifade edildi. İşte Kanarya'nın gündemine aldığı dünya yıldızı... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 08.06.2022- 06:42
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