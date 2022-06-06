FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus istedi yönetim harekete geçti! İşte yeni 6 numara

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevine getirilmesiyle beraber transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli takımı 2.5 – 3 aydır izleyen kurt hoca, eksik bölgeleri belirledi. Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un üzerinde ısrarla durduğu bölgelerden biri olan 6 numara için önemli bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, bonservisi Spartak Moskova'da bulunan Çekyalı oyuncu Alex Kral'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe bu oyuncu için Rus kulübü ile ilk teması kurdu. Alex'in şartları ve bonservisi için istenen bedel soruldu. 19 Mayıs 1998 doğumlu oyuncu, geçtiğimiz sezonu İngiliz kulübü West Ham United'da kiralık geçirdi. Kral ancak sadece 1 Premier Lig maçında 1 dakika görev yapabildi. Spartak Moskova, sözleşmesi 2024 Haziran'ında bitecek oyuncu için kapıyı 7 milyon Euro'dan açtı. Sarı-lacivertli yönetimi ilerleyen günlerde sıkı bir bonservis pazarlığı bekliyor. 24 yaşındaki Alex Kral, Çekya Milli Takımı'nın formasını da bugüne kadar 29 kez terletti. ALEX KRAL KİMDİR? 9 Mayıs 1998'de Çek Cumhuriyeti'nde dünyaya gelen Alex Kral, futbol kariyerine 2004'te Slavia Brno'da başladı. Genç orta saha 2007'de Zbrojovka Brno'ya geçti. Kral, 2015'te Slavia Prag altyapısına katıldı. Çek oyuncu Buradan Teplice'e gitti. 1.87 boyundaki ön libero Ocak 2019'da 900 bin Euro bonservis bedeliyle Slavia Prag'a döndü. Kral, Eylül 2019'da 12 milyon Euro'ya Spartak Moskova'nın yolunu tuttu. Çek orta saha, 2021'de West Ham'a kiralandı. Alex Kral, Spartak Moskova'da 60 maçta 6 asist, Teplice'te 48 karşılaşmada 2 gol-5 asist, Slavia Prag'da 30 maçta 1 gol-3 asistlik performans sergiledi. Çek orta sahanın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak belirtiliyor.