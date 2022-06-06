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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus istedi yönetim harekete geçti! İşte yeni 6 numara

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus istedi yönetim harekete geçti! İşte yeni 6 numara

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazandı. Fenerbahçe'yi 2.5 - 3 aydır takip eden ve izleyen Portekizli teknik adam, ön libero bölgesi için istediği oyuncuyu yönetime iletti. İşte sarı-lacivertli takımın istediği 6 numara... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 06.06.2022- 23:24 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022- 06:48
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus istedi yönetim harekete geçti! İşte yeni 6 numara

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevine getirilmesiyle beraber transfer çalışmaları hız kazandı.

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