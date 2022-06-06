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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus şampiyonluğa odaklandı! Golcüsüyle geliyor...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus şampiyonluğa odaklandı! Golcüsüyle geliyor...

FENERBAHÇE TRANSFER: 2022-2023 Süper Lig sezonuna Jorge Jesus ile giriş yapacak olan sarı-lacivertlilerde gözler artık transfere çevrildi. En az 4-5 transfer yapacak olan Fenerbahçe'de gündemde ilk sırada golcü arayışı var. Özellikle çift santrfor oynamayı tercih eden Portekizli hoca planlarını yaptı ve listesini yönetime sundu. 68 yaşındaki tecrübeli buna göre eski öğrencisine şöyle seslendi. "Gel birlikte şampiyon olalım". İşte Jesus'un hedefindeki futbolcu...(FB SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 06.06.2022- 09:36 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022- 14:21
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