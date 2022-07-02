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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus’tan takıma dev neşter! 6 futbolcu birden...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan takıma dev neşter! 6 futbolcu birden...

Yeni sezon hazırlıkları öncesi teknik direktörlük için Jorge Jesus'la anlaşan Fenerbahçe, transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertliler Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u renklerine katarken; gelecek ve gidecekler konusunda da hareketli günler geçiriyor. Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Kanarya, 3 hazırlık maçına çıktı ve bu maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı. Yönetim, yeni transferlere kaynak oluşturmak ve maaş bütçesini rahatlatmak için düğmeye bastı. İşte Portekizli çalıştırıcının o raporu ve bileti kesilen 6 futbolcu... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 02.07.2022- 09:51
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus’tan takıma dev neşter! 6 futbolcu birden...

Sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı ve yerine Jorge Jesus'u getirdi.

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