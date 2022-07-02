Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu! İşte listedeki 5 isim

Yeni sezon öncesi takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avusturya'da kampa giren sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlamayı amaçlıyor. Bu doğrultuda somut adımlar atmaya başlayan Kanarya, ilk olarak Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattı. 10 numara transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, kanat bölgesine iki takviye birden yaptı. Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması da giyen ve kariyerini PSV'de sürdüren Bruma ile birlikte yine eski Galatasaraylı futbolcu Emre Mor'u renklerine bağladı. Lincoln, Bruma ve Emre Mor transferlerinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertlilerde gündem forvet transferi... Geçtiğimiz sezon gol yollarında sıkıntı çeken sarı-lacivertliler, yapacağı golcü takviyesiyle bu bölgeyi güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, tam 5 ismi gündemine aldı. İşte o futbolcular... ARTEM DOVBYK Fenerbahçe, Ukrayna ekibi SK Dnipro-1'de forma giyen Artem Dovbyk'i istiyor. Ajansspor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Dovbyk için Dnipro'ya 1 milyon önerdi. Öte yandan yönetimin, Ukraynalı golcüyle 1.5 milyon Euro maaş karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon 18 maçta forma giyen Artem Dovbyk, 14 gol ve 5 asist kaydetti. MARIANO DIAZ Fenerbahçe'nin Real Madrid forması giyen Dominikli forvet Mariano Diaz ile ilgilendiği öne sürüldü. Fenerbahçe-Diaz iddiaları dış basında da kendisine yer bulurken, sarı-lacivertlilerin golcü oyuncuya 4 milyon Euro önerdiği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 11 maçta süre alan Mariano Diaz, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. ANDREA BELOTTI Fenerbahçe'de son günlerde forvet transferi için en çok konuşulan isimlerden biri Andrea Belotti oldu. Sarı-lacivertli yönetimin oyuncuya ilgisi olduğu öğrenilirken, İtalyan forvetin Monaco ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 23 maça çıkan Belotti, 8 gol ve 1 asistle oynadı. ALEXANDER SÖRLOTH Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da transferi için girişimlerde bulunduğu Alexander Sörloth'un transferi için yeniden düğmeye bastı. Yönetimin Norveçli golcünün transferi için Leipzig'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad'da 42 maça çıkan Sörloth, 7 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. ERISON Fenerbahçe, Botafogo forması giyen Erison için yeniden harekete geçti. Takvim'in haberine göre; yönetici Selahattin Baki'nin Erison için önümüzdeki günlerde Brezilya'ya gitme ihtimalinin olduğu kaydedildi. 2021/2022 sezonunda Botafoto formasıyla 24 maça çıkan Brezilyalı forvet, 14 gol ve 3 asist kaydetti.