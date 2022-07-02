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Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu! İşte listedeki 5 isim

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! İşte listedeki 5 isim

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor transferlerinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertlilerde gündem forvet transferi... Geçtiğimiz sezon golcü oyuncularından istediği katkıyı alamayan Kanarya, bu bölgeyi güçlendirmek için kolları sıvadı. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, 5 ismi gündemine aldı. İşte o futbolcular... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 02.07.2022- 18:20 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022- 18:20
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Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu! İşte listedeki 5 isim

Yeni sezon öncesi takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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