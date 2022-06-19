Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer dönemine Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe'de, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler için, flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını, Kanarya'nın Boavista'da forma giyen Yanis Hamache'yi istediğini ve Standard Liege'le rakip olduğunu yazdı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.

Sarı-lacivertliler Santa Clara'dan Lincoln Henrique ve PSV'den Bruma'yı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten Kanarya için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

"F.BAHÇE YANIS HAMACHE'Yİ İSTİYOR"

Portekiz basınının haberine göre; Fenerbahçe, Portekiz ekiplerinden Boavista'da top koşturan Yanis Hamache'yi istiyor.

Haberde ayrıca 22 yaşındaki sol bek için Belçika temsilcisi Standard Liege'in de devrede olduğu ve 1 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirtildi.

YANIS HAMACHE KİMDİR?

Yanis Hamache, 13 Temmuz 1999'da Fransa'nın Marsilya kentinde dünyaya geldi. Futbola Nice'in altyapısında başlayan genç sol bek, daha sonra Nizza'ta imza attı. 2020 yaz transfer döneminde ise Portekiz ekibi Boavista'da top koşturmaya başladı. Takımıyla 2023 yılında sözleşmesi bitecek 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro...