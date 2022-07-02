Anasayfa Galeri Fenerbahçe'de Jorge Jesus yeni sistemi belirledi! O detay dikkat çekti
Fenerbahçe’de Jorge Jesus yeni sistemi belirledi! O detay dikkat çekti

Fenerbahçe'de Jorge Jesus yeni sistemi belirledi! O detay dikkat çekti

Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde tecrübeli çalıştırıcı, kafasındaki saha dizilişini büyük ölçüde belirlediğini yapılan antrenmanlarda ortaya koydu. İşte Jorge Jesus'un yeni sezonda Fenerbahçe'de oynatacağı sistem... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 02.07.2022- 05:56 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022- 05:56
BİZE ULAŞIN