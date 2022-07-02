Fenerbahçe’de Jorge Jesus yeni sistemi belirledi! O detay dikkat çekti

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları son hızıyla sürüyor. Şu ana kadar Bruma, Lincoln Henrique ve Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde transferde rotası forvet ve orta sahaya döndü. Kanarya, listesindeki yıldız isimlerle görüşmelerine devam ediyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, kafasındaki saha dizilişini büyük ölçüde belirlediğini yapılan antrenmanlarda ortaya koydu. Şimdiye kadar çalıştığı takımlarda hücum ağırlıklı bir anlayışa sahip olduğu gözlemlenen Jorge Jesus, futbol otoritelerini yanıltmadı. Takvim'in haberine göre Sarı-lacivertliler, yeni sezonda 4-4-2 düzeninde sahada yer alacak. Maçın gidişatına ya da rakibe göre 4-2-3-1 ve 4-1-3-2 düzenine de geçiş olabilecek. Ancak tecrübeli çalıştırıcının ana sistemi 4-4-2 üzerine olacağı gözlemlendi. Hücuma ağırlık veren Jorge Jesus savunma beklerinin de hücuma maksimum düzeyde katılmalarını talep ediyor. Daha önce çalıştırdığı takımlarda maç başına gol ortalaması 2'nin üzerinde olan Portekizli teknik direktör, kondisyonu yüksek, savunmada topun arkasına çabuk geçen, hücuma çabuk çıkan bir takımı hedeflerken, hücum hattında adam eksiltme becerisi yüksek oyuncuları tercih ediyor. Ayrıca Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine geldi. Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosunda şu isimler bulundu: 'Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir, Bright Osayi-Samuel, Uğur Kaan Yıldız, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, İsak Vural, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Mergim Berisha, Mbwana Samatta, Enner Valencia, Serdar Dursun.' Sarı-lacivertliler, 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek.