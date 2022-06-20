FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus neşteri vurdu! 6 futbolcu birden...

Sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı ve yerine Jorge Jesus'u getirdi. Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertliler, transferleri de tek tek açıklamaya başladı. Kanarya ilk transfer olarak Santa Clara'dan Lincoln Henrique'yi açıkladı. 23 yaşındaki Brezilyalı on numara, sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe kanat bölgesini ise Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma ile takviye etti. PSV'den kiralanan Portekizli yıldızın satın alma opsiyonu da bulunuyor. 2 transfer açıklayarak taraftarlarını memnun eden Kanarya, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Yönetim, yeni transferlere kaynak oluşturmak ve maaş bütçesini rahatlatmak için düğmeye bastı. Yabancı kuralına göre şekil alacak Fenerbahçe'de öncelik bu oyuncularla yollarını ayırmak olacak. Bu doğrultuda Portekizli hoca 6 isim konusunda kararını verdi. İşte o futbolcular ve son durumları: MAX MEYER Fenerbahçe'nin 2021 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Meyer, sarı-lacivertlilerde istenen performansı gösteremedi. Süper Lig'de sadece 5 maça çıkabilen Alman futbolcu, devre arasında Midtylland'a kiralandı. 2023'e kadar F.Bahçe'de mukavelesi bulunan 26 yaşındaki isimle devam edilmesi beklenmiyor. ALLAHYAR Geçtiğimiz sezonun ilk devresini Zorya'da, kalan kısmını Hull City'de geçiren Allahyar konusunda da olumsuz karar çıktı. Sarı-lacivertlilerin İranlı santrfora uygun bir teklif gelmesi halinde yolları ayıracağı öğrenildi. LEMOS 2020'de transfer edilen Lemos, geçen yıl Belçika temsilcisi Beerschot'a forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu, 16 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Uruguaylı ismin Fenerbahçe'yle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. SAMATTA Aston Villa'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Samatta, F.Bahçe'nin golcü ihtiyacını karşılayamadı. Geçen sezon Antwerp'e kiralanan Tanzanyalı forvet, burada 27 maça çıktı. 29 yaşındaki isim 5 gol, 4 asistlik performans gösterirken; 2024'te mukavelesi sona eriyor. LUIZ GUSTAVO 2019 yazında Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Luiz Gustavo, ilk yılında F.Bahçe'nin vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 1 gol-1 asistlik katkı sağladı. Kanarya, 1 yıl daha mukavelesi bulunan tecrübeli isimle yollarını ayırarak maaş yükünü hafifletmek istiyor. FILIP NOVAK 2020'de bonservissiz olarak transfer edilen Filip Novak'la, maaş bütçesinde yer açılması için yollar ayrılabilir. Sarı-lacivertlilerde bu bölgede Ferdi Kadıoğlu ve Çağtay Kurukalıp bulunurken; bu mevki için Yanis Hamache'yle ilgilendiği iddia edilmişti. 🔥Yanis Hamache haberinin detayları için tıklayın...