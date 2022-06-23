Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın 3. transferi Abdülkerim Bardakcı! İşte transferin perde arkası...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’nın 3. transferi Abdülkerim Bardakcı! İşte transferin perde arkası...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın 3. transferi Abdülkerim Bardakcı! İşte transferin perde arkası...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertli ekip, savunma bölgesini Abdülkerim Bardakcı'yla güçlendirmek için harekete geçmişti. Kanarya bu transferde mutlu sona ulaştı. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 23.06.2022- 06:43 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022- 06:43
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