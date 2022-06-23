FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’nın 3. transferi Abdülkerim Bardakcı! İşte transferin perde arkası...

Fenerbahçe, ilk yurt içi transferini Abdülkerim Bardakcı ile gerçekleştirdi. Geçen sezon Konyaspor'daki performansıyla A Milli Takım havuzuna dahil olan 27 yaşındaki stoper, Beşiktaş ve Galatasaray'dan da teklif aldı. Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, Abdülkerim için Konyaspor'a 3.3 milyon Euro ödeyecek ve ismi daha sonra belirlenecek bir oyuncuyu takasta verecek. Konyaspor'un altyapısından yetişen futbolcunun kariyerinde sarı-lacivertli takımı yarım sezonda Şampiyonlar Ligi hedefine taşıyan İsmail Kartal önemli yer tutuyor. Abdülkerim, 2020 yılına kadar Konyaspor tarafından Selçukluspor, Adana Demir, Samsun, Giresun, Denizli ve Altay olmak üzere 6 farklı kulübe kiralandı KIM MIN-JAE SATILMAZSA DA PLANLAMADA YERİ VAR İsmail Kartal'ın yeşil-beyazlılara gelmesi, Bardakçı'nın da kaderini değiştirdi. Takımda tutuldu ve düzenli olarak oynamaya başladı. Büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, Kartal'ın raporuyla da Fenerbahçe'ye transfer edildi. Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin ayrılık ihtimaline karşılık bu transferi gerçekleştirdi. Ancak Güney Koreli futbolcu takımda kalsa da Abdülkerim, Jesus'un planlarında yer alacak. Oyuncunun hem sol bekte kullanılabilmesi, hem de üçlü savunmada başarılı bir performans vadetmesi, bu transferde önemli faktörlerdi. Abdülkerim geçen sezon Süper Lig'de 33 Süper Lig maçında 2970 dakika süre aldı. 27 yaşındaki stoper 5 gol-3 asistle dikkat çekti. 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 5 milyon Euro. Abdülkerim A Milli Takım formasıyla hiç maça çıkmadı.