FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus raporu verdi! Kanarya’da 4 transfer birden yolda

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları sürüyor. Portekizli teknik adamın raporları doğrultusuyla hareket eden Fenerbahçe yönetimi, bir santrfor, bir ön libero, bir sol bek ve bir de kanat oyuncusu kadrosuna katarak transfer dönemini kapatmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef ise yabancı oyuncu fazlalığından kurtulmak. Fenerbahçe'de şu anda mevcut bonservisli olarak 18 yabancı bulunuyor. Yeni teknik direktör Jorge Jesus'un istediği bir ön libero, santrfor, sol bek ve kanadın takıma katılmasıyla birlikte bu sayı 22'ye ulaşacak. Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden Kim Min Jae, Attila Szalai, Diego Rossi, Miguel Crespo, Pelkas ve Tisserand'a teklifler geldiği bilinirken bu oyuncular için de son kararı Jesus verecek. Sarı-lacivertli ekibin ön libero, sol bek, kanat ve santrfor transferinde görüşmelerine devam ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin ön liberoda önceliği ise William Carvalho. Sarı-lacivertli ekip Portekizli oyuncu için kulübüne 4 milyon Euro'luk teklif yaparken, Real Betis 8 milyon Euro bonservis talep ediyor. Portekizli oyuncunun sarı-lacivertli ekipten 3.5 milyon Euro talep ettiği gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe'nin hücum hattı için düşündüğü isimlerden biri de Flamengo forması giyen Bruno Henrique. Ancak Brezilyalı oyuncunun geçtiğimiz günlerde sakatlık geçirmesi Fenerbahçe'yi farklı alternatiflere yönlendirebilir. Fenerbahçe'de forvet transferi için gündeminde isimler boşta olan Rus golcü Dzyuba ve Botafogo forması giyen Erison. Sarı-lacivertliler iki golcü için de görüşmelerini sürdürüyor. Sol bek transferinde öne çıkan isim ise Marcelo. Fenerbahçe'de öncelik ise ön libero ve santrfor transferleri. Sarı-lacivertliler, ön libero ve santrfor transferlerini bitirdikten sonra Marcelo için de temaslarını hızlandıracak.