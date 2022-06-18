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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus raporu verdi! Kanarya’da 4 transfer birden yolda

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus raporu verdi! Kanarya’da 4 transfer birden yolda

Fenerbahçe transfer haberi: Bruma ve Lincoln Henrique'yi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları hız kazandı. Tecrübeli teknik adamın; sol bek, ön libero, kanat ve santrfor bölgelerine takviye istediği ifade edildi. İşte Jorge Jesus'un listesinde olan isimler... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 18.06.2022- 11:50 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022- 11:58
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus raporu verdi! Kanarya’da 4 transfer birden yolda

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları sürüyor.

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