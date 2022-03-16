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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Löw genç yıldızı Fenerbahçe’ye getiriyor! İşte o isim

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Löw genç yıldızı Fenerbahçe’ye getiriyor! İşte o isim

Fenerbahçe transfer haberi | Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Joachim Löw ile görüşmelerini sürdürüyor. Alman hocanın transfer listesinde ise flaş bir ismin olduğu ortaya çıktı. İşte Löw'ün sarı-lacivertli takıma getirmek istediği genç golcü... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 16.03.2022- 13:50 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022- 13:53
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Löw genç yıldızı Fenerbahçe’ye getiriyor! İşte o isim

Bu sezon Süper Lig'de ikincilik yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon için planlamalar başladı.

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