FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Löw genç yıldızı Fenerbahçe’ye getiriyor! İşte o isim

Bu sezon Süper Lig'de ikincilik yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon için planlamalar başladı. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktörlük görevi için Almanya'nın eski hocası Joachim Löw ile görüşmelerini sürdürüyor. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de Löw göreve gelirse transfer bombaları da ardı ardına patlayacak. Alman hocanın elinde güçlü bir transfer listesi olduğu öğrenildi. Löw'ün göreve gelmesi takdirde Fenerbahçe yönetiminden yüklü bir transfer bütçesi talep edeceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Alman hocanın özellikle ileri uçta bazı problemler gördüğü ve buna göre transfer listesini oluşturduğu gelen haberler arasında. Löw'ün golcü listesinde ilk sırada ise Hollandalı genç forvet bulunuyor. Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Joshua Zirkzee, Löw'ün transfer listesinde 1 numara. Şu anda Belçika'nın köklü kulüplerinden Anderlecht'te forma giyen 20 yaşındaki golcü, bu sezon 37 maçta süre aldı ve 15 gol 9 asistlik performans sergiledi. Nijerya asıllı 1.93'lük dev forvet, milli takım tercihini ise doğup büyüdüğü ülke olan Hollanda'dan yana kullandı. 20 yaşındaki golcü Hollanda U-21 seviyesinde forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro değeri olan Zirkzee'nin menajerlik şirketi ise Fenerbahçe'de forma giyen Diego Rossi ile aynı. JOSHUA ZIRKZEE KİMDİR? 22 Mayıs 2001 Hollanda doğumlu olan Nijerya asıllı Joshua Zirkzee, futbola doğduğu ülke olan Hollanda'da başladı. Feyenoord altyapısında top koşturan genç golcü, 2017 yılında 150 bin Euro'ya Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Bayern'den Parma ve Anderlecht'e kiralanan Zirkzee'nin Alman ekibiyle gelecek sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Zirkzee şu anda Anderlecht'te kiralık olarak top koşturuyor.