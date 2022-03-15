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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya bombayı patlatıyor! Mesut Özil’in yerine Brezilyalı yıldız geliyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya bombayı patlatıyor! Mesut Özil’in yerine Brezilyalı yıldız geliyor

Fenerbahçe transfer haberi | Gelecek sezon kadro planlaması için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, Mesut Özil'in ayrılma ihtimaline karşı yeni 10 numarasını buldu. Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı 10 numara için temaslarını hızlandırdı. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 15.03.2022- 13:48 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022- 13:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya bombayı patlatıyor! Mesut Özil’in yerine Brezilyalı yıldız geliyor

Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan ancak ikincilik yolunda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması başladı.

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