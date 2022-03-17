FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya yeni stoperini Yunanistan’da buldu!

Gelecek sezon için kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Attila Szalai ve Kim Min Jae'nin takımdan ayrılma ihtimalini düşünen sarı-lacivertlilerde duruma göre 1 yada 2 stoper takviyesi yapılacak. Fenerbahçe'de ayrıca Serdar Aziz ve Tisserand'ın durumu belirsizliğini koruyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Marcel Tisserand, sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılabilir. Sarı-lacivertliler ayrıca Serdar Aziz'le de yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor. Takımdan ayrılma ihtimali olan stoperlerin durumunu göz önüne alan sarı-lacivertliler, yeni savunmacısını Yunanistan'da buldu. Fenerbahçe, Olimpiakos formasıyla bu sezon harikalar yaratan 26 yaşındaki Senegalli stoper Pape Abou Cisse'yi gündemine aldı. 1.98'lik dev futbolcunun olası bir stoper ayrılığında Çubuklu formayı giymesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Pape Abou Cisse'nin kulübü Olimpiakos'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 26 yaşındaki stoper bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı da forma giymişti. PAPE ABOU CISSE KİMDİR? 14 Eylül 1995 tarihinde Senegal'in Pikine eyaletinde dünyaya gelen Pape Abou Cisse, futbola ülkesinin takımlarından AS Pikine'de başladı. 2015 yılında buradan Fransız ekibi Ajaccio'ya transfer olan 1.98'lik dev stoper, 2017 yılında şu anki kulübü Olimpiakos'a imza attı. Cisse daha sonrasında kiralık olarak Ajaccio ve Saint-Etienne formasını giydi. Bu sezon Olimpiakos'ta 34 maça çıkan Pape Abou Cisse, 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.