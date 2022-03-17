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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya yeni stoperini Yunanistan’da buldu!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya yeni stoperini Yunanistan’da buldu!

Fenerbahçe transfer haberi | Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, Kim Min Jae ve Attila Szalai'nin olası ayrılığı için flaş bir stoperi gündemine aldı. Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olimpiakos takımında forma giyen 1.98'lik stoper için girişimlerini hızlandırdı. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 17.03.2022- 09:34 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022- 09:37
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya yeni stoperini Yunanistan’da buldu!

Gelecek sezon için kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı.

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