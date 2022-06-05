FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus’un süper 3’lüsü belli oldu! Yönetimden o isimleri istedi

Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, şampiyonluk yaşamak için Sarı-Lacivertliler'e imza attığını belirterek, 'Ofansif ve yaratıcı oyuncularla sonuca gideceğiz' açıklamasını yaptı. Portekiz medyası da Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile anlaşmasına geniş yer ayırdı. Portekiz'in yüksek tirajlı gazetesi Record, tecrübeli teknik adamın transfer etmek istediği isimleri mercek altına aldı. GABIGOL LİSTE BAŞINDA! Record, Jesus'un bu isimlerle yoluna devam etmek istediği sayfalarına taşıdı. Takvim'in haberine göre, Flamengo forması giyen 25 yaşındaki golcü futbolcu Gabigol'un kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eren sol kanat oyuncusu Marcelo ise kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlıyor. 30 yaşındaki Portekizli ön libero William Carvalho'nun ise Real Betis ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. WILLIAM CARVALHO'NUN İSTATİSTİKLERİ: 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Real Betis formasıyla 49 resmi maçta forma giydi. Carvalho 4 gol attı. Carvalho ayrıca 5 de asist yaptı. MARCELO'NUN İSTATİSTİKLERİ: Uzun yıllar Real Madrid forması giyen Marcelo, İspanyol devinde toplam 557 maça çıktı. Bu maçlarda 41 gol ve 103 asistlik performans sergiledi. 34 yaşındaki Marcelo'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor. GABIGOL'ÜN İSTATİSTİKLERİ: Yıldız golcü, bu sezon Flamengo'da 24 maça çıktı. Gabigol, 28 karşılaşmada 16 gol attı. Ayrıca 2 de asistlik performans ortaya koydu.