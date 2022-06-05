Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un süper 3'lüsü belli oldu! Yönetimden o isimleri istedi
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus’un süper 3’lüsü belli oldu! Yönetimden o isimleri istedi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un süper 3'lüsü belli oldu! Yönetimden o isimleri istedi

Fenerbahçe'de, Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesinin ardından transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü, yönetimden 3 yıldızın mutlaka transfer edilmesini istedi. İşte o isimler ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 05.06.2022- 06:37 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022- 06:37
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus’un süper 3’lüsü belli oldu! Yönetimden o isimleri istedi

Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı.

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