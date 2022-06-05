Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un imzası sonrası transfer çalışmaları start aldı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jesus'un listesinde eski Galatasaraylı yıldız var!
FENERBAHÇE HABERLERİ: 2022-2023 sezonuna Jorge Jesus ile girecek olan sarı-lacivertlilerde düzenlenen imza töreninde Portekizli hocadan "4-5 transfer yapmayı planlıyoruz." sözleri damga vurdu. Bu açıklamanın ardından özellikle ofansif futbol oynamak istediği belirten Jesus'un transfer listesinde eski bir Galatasaraylı yıldız da var. İşte o futbolcu ve detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un imzası sonrası transfer çalışmaları start aldı.
Sarı-lacivertli kurmaylar, yeni teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği transfer listesi dahilinde görüşmelere başladı.
Yeni Asır'ın haberine göre İstanbul ekibinin listesinin başında ise Bruma bulunuyor.