Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Otoritesi inanılmaz! Bafetimbi Gomis'ten Jorge Jesus sözleri...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus'la girecek olan sarı-lacivertlilerde Portekizli hocanın otoritesi ve disiplini dikkat çekiyor. Ülkemizde Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis'ten Jesus için çarpıcı açıklamalar geldi. İşte o ayrıntı...(FB SPOR HABERLERİ)
Tecrübeli çalıştırıcı kariyerinde Benfica, Sporting ve Al-Hilal gibi önemli kulüplerde görev aldı.
👀JESUS'UN GÖZÜ ESKİ G.SARAYLI YILDIZDA!💣
Bu arada Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis'in, 2019'da eski hocası Jorge Jesus hakkında verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu.