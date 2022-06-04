TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Trabzonspor o yıldız için karşı karşıya!

Süper Lig ekipleri kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı. Son şampiyon Trabzonspor ve Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi. Fransız basınının iddiasına göre Süper Lig'in 2 devi, bonservisi Antwerp'te bulunan Didier Lamkel Ze için karşı karşıya geldi. Haberde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 25 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin Didier Lamkel Ze için Belçika ekibine 5 milyon Euro bonservis bedeli önermeyi düşündüğü aktarıldı. Kamerunlu kanat oyuncusunun Antwerp ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Didier Lamkel Ze, geride bıraktığımız sezonun başında Slovak ekibi Dunajska Strada'ya kiralanmıştı. Burada 7 lig maçında 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen Lamkel Ze, Şubat ayında ise kiralık olarak Rus ekibi Khimki'nin kadrosuna katıldı. Khimki ile çıktığı ilk 3 maçta 2 gol atan Kamerunlu oyuncu, Rusya - Ukrayna savaşının başlaması ile takımdan ayrıldı ve tanınan hak kapsamında Ligue 1 ekiplerinden Metz'e kiralandı. Metz ile sezonun son bölümünü geçiren Lamkel Ze, burada da 9 maçta 3 gollük skor katkısı sağlarken performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Didier Lamkel Ze sezonu toplamda 20 maçta 7 gol 3 asistle tamamladı. 25 yaşındaki futbolcu Kamerun Milli Takımı formasını da 1 kez giydi. Didier Lamkel Ze, sol kanat, sağ kanat ve forvet bölgesinde oynayabiliyor. DIDIER LAMKEL ZE KİMDİR? Didier Lamkel Ze, 17 Eylül 1996 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi. Kamerunlu oyuncu, futbola ise Fransa'nın Lille takımında başladı. Lamkel Ze, 2016'da Chamois Niort takımına bedelsiz olarak transfer oldu. Kamerunlu hücum oyuncusu 2018 yazında Belçika ekiplerinden Royal Antwerp'e 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Lamkel Ze, sırasıyla Dunajska Streda, Khimki ve Metz gibi takımlara kiralandı. Kamerunlu hücum oyuncusunun Belçika ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Lamkel Ze'nin güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak belirtiliyor.