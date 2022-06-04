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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Trabzonspor o yıldız için karşı karşıya!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Trabzonspor o yıldız için karşı karşıya!

Transfer haberi: Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor, transferde karşı karşıya geldi. Fransız basınına yansıyan habere göre Kanarya ve Karadeniz Fırtınası, bonservisi Belçika ekibi Royal Antwerp'te bulunan Didier Lamkel Ze için girişimlere başladı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Yayın Tarihi: 04.06.2022- 18:13 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022- 18:30
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