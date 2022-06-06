FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'tan eski öğrencisine teklif! "Gel birlikte şampiyon olalım"

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertliler oldukça güçlü bir kadro kurarak gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Takımın başına Jorge Jesus'u getiren yönetim şimdiden taraftarlardan büyük destek aldı. Öte yandan Jorge Jesus da takımın üzerinde büyük bir ��alışma yürütüyor. Sarı lacivertli takımın yeni hocası, takıma yapılacak olan takviyeler konusunda yönetime raporunu sundu. Takımın başına gelmeden 2.5 - 3 ay öncesinden takımı takip eden Jesus tüm planlarını buna göre yaptı. Jesus'un isteklerinden birisi de santrfor bölgesi. Son yıllarda özellikle Vedat Muriqi'in ardından aradığı forveti bulmakta güçlük çeken Kanarya, bu sezon hata yapmak istemiyor. Kadrosuna güçlü bir forvet katarak şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı lacivertlilerin hedefindeki oyuncu ortaya çıktı. JESUS ESKİ ÖĞRENCİSİNİ GERİ İSTİYOR! 2018-19 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ancak başarılı bir sezon geçiremeden takımdan ayrılan Cezayirli forvet yarım kalan işini tamamlamak istiyor. 33 yaşındaki santrfor, geçen sezonun ilk yarısını Lyon'da kiralık geçirirken ikinci yarıda Sporting'e döndü. Slimani bu maçların toplamında 28 maça çıkarken 8 gol, 2 asist üretti. Tecrübeli forvetin daha önce yaptığı açıklamada, 'Jesus ile kendimi buluyorum. O her zaman maksimum seviyeyi çıkartıyor futbolcuyu' ifadelerinde bulunmuştu. Slimani Jesus ile Sporting ile çalıştığı dönemde 33 karşılaşmada 27 gol kaydetti. SLIMANI KİMDİR? Cezayir Milli Takımı'nın da forveti olan İslam Slimani, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giydi. Slimani, 26 Mayıs 2012 tarihinde, Nijer ile yapılan dostluk maçında ilk kez millî takım formasını giydi. Bir hafta sonra, 2 Haziran'da 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Ruanda ile oynanan ve 4-0 galibiyetle sonuçlanan maçta takımının üçüncü golünü attı. Bu gol onun ilk millî golü oldu. 2008 yılında profesyonel futbol kariyerine başlayan İslam Slimani'nin Avrupa macerası 2013 yılının yazında Sportig Lizbon'a attığı imza ile başladı. Sporting Lizbon'da çıktığı 79 maçta 47 gole imza atan Slimani aynı zamanda 5 de asist yaptı. Sergilediği performansla Lizbon'un vazgeçilmezi olan Cezayirli futbolcu 2016 yılında 30 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'e transfer oldu ve takımın en pahalı oyuncusu olmuştu. Slimani'nin 30 Haziran 2023 yılında bitecek sözleşmesinin yanı sıra güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro.