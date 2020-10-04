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Fenerbahçe taraftarı Erol Bulut'a şok tepki gösterdi! "Takımda olmayı haketmiyor"

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan mücadelede evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'a şok tepki geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar tecrübeli hocanın yapmış olduğu değişikliklere tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 04.10.2020 09:54
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Fenerbahçe taraftarı Erol Bulut'a şok tepki gösterdi! Takımda olmayı haketmiyor

Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

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Fenerbahçe taraftarı Erol Bulut'a şok tepki gösterdi! Takımda olmayı haketmiyor

78. dakikaya kadar skoru 2-0 önde götüren sarı-lacivertli takım, rakibinin penaltıdan attığı gol sonrası kalan dakikalarda büyük panik yaşadı.

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Fenerbahçe taraftarı Erol Bulut'a şok tepki gösterdi! Takımda olmayı haketmiyor

85'te bir penaltı daha kazanan Fatih Karagümrük, bu atışı gole çeviremezken Fenerbahçe'de Lemos kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Fenerbahçe taraftarı Erol Bulut'a şok tepki gösterdi! Takımda olmayı haketmiyor

Mücadelenin son anlarında 3 puanı kaybetme tehlikesi yaşayan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, teknik direktör Erol Bulut'un yaptığı Tolga Ciğerci değişikliğine büyük tepki gösterdi.

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Fenerbahçe taraftarı Erol Bulut'a şok tepki gösterdi! Takımda olmayı haketmiyor

74'te skor 2-0 iken Jose Sosa'nın yerine giren Tolga Ciğerci'den sonra skorun 2-1'e gelmesi ve bir penaltı tehlikesi daha yaşanması taraftarı kızdırdı.

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