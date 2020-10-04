Fenerbahçe taraftarı Erol Bulut'a şok tepki gösterdi! "Takımda olmayı haketmiyor"

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan mücadelede evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'a şok tepki geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar tecrübeli hocanın yapmış olduğu değişikliklere tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri



