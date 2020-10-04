04 Ekim 2020, Pazar

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Son dakika: Fenerbahçe'de Caner Erkin'in formayı yere atmasına büyük tepki! "Kadro dışı bırakın"

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de maça Caner Erkin'in hareketi damga vurdu. Karşılaşmanın 16. dakikasında tecrübeli ismin formasını yere atmasının ardından taraftarlar çılgına döndü.


Giriş Tarihi: 04.10.2020 10:11
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Son dakika: Fenerbahçe'de Caner Erkin'in formayı yere atmasına büyük tepki! Kadro dışı bırakın

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısında 2-1 galip geldiği maçta Caner Erkin'in formayı yere atması en çok konuşulan konular arasına girdi.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Caner Erkin'in formayı yere atmasına büyük tepki! Kadro dışı bırakın

Mücadelenin 16. dakikada Caner Erkin'in Sobiech ile girdiği ikili mücadele sonrasında alt dudağı kanadı. Yaşar Kemal Uğurlu, "Devam" dedi. Ardından Fenerbahçe korner kazandığında Caner'i tedavi için kenara gönderince 32 yaşındaki oyuncu sinirlendi.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Caner Erkin'in formayı yere atmasına büyük tepki! Kadro dışı bırakın

Caner Erkin zorunlu forma değişikliği yaptı. Kenarda Caner'in formayı hışımla yere attığı görüldü. Formasını değiştiren Erkin daha sonrasında yeniden oyuna dahil oldu.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Caner Erkin'in formayı yere atmasına büyük tepki! Kadro dışı bırakın

Deneyimli sol bekin bu hareketi büyük olay oldu ve Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

İşte sarı-lacivertli taraftarların Caner Erkin'in bu davranışına sosyal medyada yaptığı yorumlar...

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Son dakika: Fenerbahçe'de Caner Erkin'in formayı yere atmasına büyük tepki! Kadro dışı bırakın
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