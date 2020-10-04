Son dakika | Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır'Dan penaltı yorumu! İlk penaltıda...

Son dakika | Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır'dan penaltı yorumu! "İlk aklıma gelen..."

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe mücadeleden 2-1 galip ayrılan taraf oldu. Sarı-lacivertlilerde kurtardığı penaltı ile takımına 3 paun kazandıran isim olan kaleci Altay Bayındır penaltı pozisyonu hakkında flaş bir yorum yaptı. İşte o açıklamalar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri



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Giriş Tarihi: 04.10.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 09:37 ABONE OL