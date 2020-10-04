04 Ekim 2020, Pazar

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Son dakika | Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır'dan penaltı yorumu! "İlk aklıma gelen..."

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe mücadeleden 2-1 galip ayrılan taraf oldu. Sarı-lacivertlilerde kurtardığı penaltı ile takımına 3 paun kazandıran isim olan kaleci Altay Bayındır penaltı pozisyonu hakkında flaş bir yorum yaptı. İşte o açıklamalar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 04.10.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 09:37
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Son dakika | Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır'Dan penaltı yorumu! İlk penaltıda...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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Son dakika | Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır'Dan penaltı yorumu! İlk penaltıda...

Rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattıran sarı-lacivertlilerde yeni transfer Mbwana Samatta, ilk 11'de çıktığı ilk maçında 2 gol birden atarak kalitesini ispatladı.

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Son dakika | Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır'Dan penaltı yorumu! İlk penaltıda...

Ancak Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı Altay Bayındır oldu. Genç file bekçisi, 88. dakikada Sabo'nun penaltı vuruşunda kalesini gole kapatarak maçın kahramanı oldu.

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Son dakika | Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır'Dan penaltı yorumu! İlk penaltıda...

Karşılaşmanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki kaleci, kurtardığı penaltı ve şampiyonlukla ilgili yorumlarda bulunurken, A Milli Takım'da oynama hedefine de değindi.

Altay Bayındır'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

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Son dakika | Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır'Dan penaltı yorumu! İlk penaltıda...

"İLK PENALTIDA DA SAĞA ATLAYACAKTIM"

"Penaltılar zor oluyor karar verme açısından ama her maçtan önce oyuncuların analizi yapıyoruz, penaltıcıları... Aslında ilk penaltıda da sağ tarafa atlayacaktım.

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