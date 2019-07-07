07 Temmuz 2019, Pazar

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Fenerbahçe Muriç'ten sonra o ismi de bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Spor Toto Süper Lig'de 6. sırada tamamladığı sezonun ardından yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de bombalar peş peşe patlıyor. Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Emre Belözoğlu ile resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray işe yarıştığı Vedat Muriç'e de önümüzdeki günlerde imza attıracak. Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe ile ilgili Sırp basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.07.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 11:55
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Fenerbahçe Muriç'ten sonra o ismi de bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ederken taraftar yeni isimlerin açıklanmasını heyecanla bekliyor.

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Fenerbahçe Muriç'ten sonra o ismi de bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda son derece hummalı şekilde devam eden sarı lacivertlilerde flaş bir transfer gelişmesi yaşandı...

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Fenerbahçe Muriç'ten sonra o ismi de bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden transfer çalışmalarında sportif direktör Damien Comolli başrolü oynuyor.

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Fenerbahçe Muriç'ten sonra o ismi de bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Hedefteki isimlerle bir bir temas kuran Fransız futbol adamı, transferleri bir bir bitiriyor.

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Fenerbahçe Muriç'ten sonra o ismi de bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Önümüzdeki sezon Türkiye Kupası ve Süper Lig'de zirveye oynayacak iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler rotasyonu bol ve geniş bir kadro kurmak istiyor.

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