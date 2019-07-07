07 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe Muriç'ten sonra o ismi de bitiriyor! İşte bonservis bedeli
Spor Toto Süper Lig'de 6. sırada tamamladığı sezonun ardından yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de bombalar peş peşe patlıyor. Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Emre Belözoğlu ile resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray işe yarıştığı Vedat Muriç'e de önümüzdeki günlerde imza attıracak. Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe ile ilgili Sırp basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.07.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 11:55
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