07 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de Balotelli çılgınlığı!
Fenerbahçe'de Mario Balotelli çılgınlığı yaşanıyor. Sarı-lacivertli kurmaylar transfer çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Santrfor transferini dört gözle bekleyen Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi mesaj bombardımanına tuttu. İşte o mesajlar... Fenerbahçe son dakika haberleri...
Giriş Tarihi: 07.07.2019 02:27
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