07 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Balotelli çılgınlığı!

Fenerbahçe'de Mario Balotelli çılgınlığı yaşanıyor. Sarı-lacivertli kurmaylar transfer çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Santrfor transferini dört gözle bekleyen Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi mesaj bombardımanına tuttu. İşte o mesajlar... Fenerbahçe son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 07.07.2019 02:27
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Fenerbahçe'de Balotelli çılgınlığı!

Fenerbahçe'de Balotelli heyecanı yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Balotelli çılgınlığı!

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, yönetimden en az 2 tane santrfor transferi istedi.

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Fenerbahçe'de Balotelli çılgınlığı!

Sarı-lacivertli kurmaylar santrfor transferi için çalışmalarına son sürat devam ederken taraftardan sürpriz bir hamle geldi.

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Fenerbahçe'de Balotelli çılgınlığı!

Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi sosyal medya hesabından mesaj yağmuruna tuttu.

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Fenerbahçe'de Balotelli çılgınlığı!

İşte o mesajlardan öne çıkanlar...

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