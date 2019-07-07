07 Temmuz 2019, Pazar
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Fatih Terim'in "Oğlum" dediği yıldızı Fenerbahçe kaptı!
Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray ile Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, Vedat Muriç transferinin ardından bir transferde daha karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Oğlum" dediği ve takımda görmek istediği yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.07.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 12:30
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