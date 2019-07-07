07 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'in "Oğlum" dediği yıldızı Fenerbahçe kaptı!

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray ile Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, Vedat Muriç transferinin ardından bir transferde daha karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Oğlum" dediği ve takımda görmek istediği yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.07.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 12:30
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Fatih Terim'in Oğlum dediği yıldızı Fenerbahçe kaptı!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Fenerbahçe transferde gaza bastı.

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Fatih Terim'in Oğlum dediği yıldızı Fenerbahçe kaptı!

Daha önce birçok ismin transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, yine büyük bir savaşa tutuştu.

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Fatih Terim'in Oğlum dediği yıldızı Fenerbahçe kaptı!

Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, transferde bir bombaya daha imza atmaya hazırlanıyor.

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Fatih Terim'in Oğlum dediği yıldızı Fenerbahçe kaptı!

Sarı kanarya, Fatih Terim'in "Oğlum" dediği milli futbolcuyu kadroya katmak üzere. İşte ayrıntılar...

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Fatih Terim'in Oğlum dediği yıldızı Fenerbahçe kaptı!

Deniz Türüç transferi için Kayserispor ile masaya oturan Fenerbahçe, 4,5 milyon Euro'luk teklifle sarı-kırmızılıları ikna etti.

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