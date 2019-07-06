07 Temmuz 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
RizesporSportif Direktörü Yılmaz Bal, Vedat Muriqi transferi hakkında açıklama yaptı.
Rizespor'dan Muriqi açıklaması; "Fenerbahçe ile anlaştık"
Giriş Tarihi: 07.07.2019
Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz, Vedat Muriqi transferi konusunda Fenerbahçe ile her konuda anlaştıklarını açıkladı.
RizesporSportif Direktörü Yılmaz Bal, Vedat Muriqi transferi hakkında açıklama yaptı.
Kulübün sosyal medya hesabından Yılmaz Bal'ın Vedat Muriqi transferi hakkında açıklamaları paylaşıldı.
"F.BAHÇE İLE HER KONUDA ANLAŞTIK"
Yılmaz Bal, "Çaykur Rizespor kulübü olarak Fenerbahçe kulübüyle Vedat Muriqi'nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"