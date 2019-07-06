07 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Rizespor'dan Muriqi açıklaması; "Fenerbahçe ile anlaştık"

Rizespor'dan Muriqi açıklaması; Fenerbahçe ile anlaştık
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.07.2019

Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz, transferi konusunda ile her konuda anlaştıklarını açıkladı.

RizesporSportif Direktörü , transferi hakkında açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından Yılmaz Bal'ın Vedat Muriqi transferi hakkında açıklamaları paylaşıldı.

"F.BAHÇE İLE HER KONUDA ANLAŞTIK"

Yılmaz Bal, " kulübü olarak kulübüyle Vedat Muriqi'nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Haluk Canatar: "Muriç şu anda hiçbir kulüple anlaşmadı"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı! Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı!
Muriç'in menajeri noktayı koydu! Anlaşma... Muriç'in menajeri noktayı koydu! Anlaşma...
Fenerbahçe'de milli yıldız göz doldurdu! Fenerbahçe'de milli yıldız göz doldurdu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör