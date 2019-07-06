Rizespor'dan Muriqi açıklaması; "Fenerbahçe ile anlaştık"

Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz, Vedat Muriqi transferi konusunda Fenerbahçe ile her konuda anlaştıklarını açıkladı.

RizesporSportif Direktörü Yılmaz Bal, Vedat Muriqi transferi hakkında açıklama yaptı.



Kulübün sosyal medya hesabından Yılmaz Bal'ın Vedat Muriqi transferi hakkında açıklamaları paylaşıldı.



"F.BAHÇE İLE HER KONUDA ANLAŞTIK"



Yılmaz Bal, "Çaykur Rizespor kulübü olarak Fenerbahçe kulübüyle Vedat Muriqi'nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.