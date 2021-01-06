06 Ocak 2021, Çarşamba

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Fenerbahçe'den stoper hamlesi! İşte listedeki 2 isim

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla gaza bastı. Devre arasında stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertli takım, bu kapsamda 2 isim üzerine yoğunlaştı. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 06.01.2021 01:10 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 06:05
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Fenerbahçe'den stoper hamlesi! İşte listedeki 2 isim

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Süper Lig ekiplerinden birisi de F.Bahçe oldu.

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Fenerbahçe'den stoper hamlesi! İşte listedeki 2 isim

Başkan Ali Koç, Kasımpaşa maçı sonrasında "Savunmaya takviye yapmamız iyi olabilir" ifadesini kullanmıştı. Sarı-Lacivertli kurmaylar da temaslarını yoğunlaştırmış durumda.

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Fenerbahçe'den stoper hamlesi! İşte listedeki 2 isim

ARSENAL İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sportif direktör Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde hem Sokratis hem de menajeriyle görüşmüş ve büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Arsenal ile görüşmeler ise devam ediyor.

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Fenerbahçe'den stoper hamlesi! İşte listedeki 2 isim

FENER BONSERVİSE SICAK DEĞİL

Arsenal'in sözleşmesi haziranda sona erecek olan Sokratis için az da olsa bonservis ücreti talep ettiği ifade ediliyor. Fenerbahçe ise bonservis ödenmesine pek sıcak bakmamıştı.

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Fenerbahçe'den stoper hamlesi! İşte listedeki 2 isim

ARSENAL HER AN PES EDEBİLİR

Eli fazla güçlü olmayan Arsenal'in bonservis ücretinden vazgeçmesi bekleniyor. Bu arada Sokratis'te imzalar atılmazsa Roma kulübü Juan Jesus'u bonservissiz vermeye hazır. (Takvim)

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