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Fenerbahçe Mbwana Samatta'yla özel görüşme! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mbwana Samatta'nın son haftalarda performansı düştü. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor maçından da oyundan alınan Tanzanyalı golcüyle teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu özel olarak görüştü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 14:41
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Fenerbahçe Mbwana Samatta'yla özel görüşme! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu 6 maçtır gol atamayan Mbwana Samatta ile moral görüşmesi yaptı.

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Fenerbahçe Mbwana Samatta'yla özel görüşme! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamaya göre, dün akşam Sivas Belediyespor maçında da ağları sarsamayan ve morali bozulan Samatta'ya ilk destek saha içinde antrenör Mehmet Yozgatlı'dan geldi.

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Fenerbahçe Mbwana Samatta'yla özel görüşme! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

Yozgatlı'nın oyuncu ile moral konuşması yapmasının ardından soyunma odasında takım arkadaşları da Tanzanyalı oyuncuya destek verdi.

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Fenerbahçe Mbwana Samatta'yla özel görüşme! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

BULUT: GERÇEK SAMATTA'YI GÖSTERECEKSİN
Samatta ile konuşan Erol Bulut, "Sana ve kalitene inanıyorum en kısa zamanda gerçek Samatta'yı göstereceksin." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Mbwana Samatta'yla özel görüşme! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

BELÖZOĞLU: BU TAKIMA KATACAĞIN ÇOK ŞEY VAR
Sportif Direktör Emre Belözoğlu da Samatta ile yaptığı görüşmede "Önümüzdeki yol çok uzun, senin bu takıma katacağın daha çok şey var. Kaçırılmış bir şey yok. Hepimiz sana inanıyor ve güveniyoruz" şeklinde konuştu.

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