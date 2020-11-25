25 Kasım 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe transfer haberleri: Geleceğin yıldız adayı Fenerbahçe'ye! Devre arasında imzalar atılacak

Son iki sezondur taraftarın beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, ilgili sezonları sırasıyla 6. ve 7. sırada bitirmişti. Yaz transfer döneminde 18 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, sezon sonunda ipi göğüsleyip taraftarını mutlu etmek istiyor. Bu kapsamda devre arasında da takımı güçlendirecek Kanarya, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen bir ismi transferde gündemine aldı. İşte o isim ve sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 11:54
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Fenerbahçe transfer haberleri: Geleceğin yıldız adayı Fenerbahçe'ye! Devre arasında imzalar atılacak

Süper Lig'de son 2 sezonu 6. ve 7. sırada bitiren Fenerbahçe, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.

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Fenerbahçe transfer haberleri: Geleceğin yıldız adayı Fenerbahçe'ye! Devre arasında imzalar atılacak

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, bu kapsamda yaz transfer döneminde kadrosunu 18 isimle güçlendirdi.

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Fenerbahçe transfer haberleri: Geleceğin yıldız adayı Fenerbahçe'ye! Devre arasında imzalar atılacak

Kanarya, kadrosuna 18 ismi dahil ederken, takımda düşünmediği birçok futbolcuyla da yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe transfer haberleri: Geleceğin yıldız adayı Fenerbahçe'ye! Devre arasında imzalar atılacak

Fenerbahçe, sportif direktör olarak Emre Belözoğlu'nu takıma monte ederken, idari koordinatör olarak da Selçuk Şahin'i göreve getirdi.

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Fenerbahçe transfer haberleri: Geleceğin yıldız adayı Fenerbahçe'ye! Devre arasında imzalar atılacak

SON 2 MAÇ 9 GOL!

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-1'le geçen sarı-lacivertli takım, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda da Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.

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