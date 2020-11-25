Fenerbahçe transfer haberleri: Geleceğin yıldız adayı Fenerbahçe'ye! Devre arasında imzalar atılacak

Son iki sezondur taraftarın beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, ilgili sezonları sırasıyla 6. ve 7. sırada bitirmişti. Yaz transfer döneminde 18 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, sezon sonunda ipi göğüsleyip taraftarını mutlu etmek istiyor. Bu kapsamda devre arasında da takımı güçlendirecek Kanarya, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen bir ismi transferde gündemine aldı. İşte o isim ve sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 25.11.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 11:54 ABONE OL