26 Kasım 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Mesut Özil'le birlikte...

Yaz transfer döneminde kadrosunu 18 isimle güçlendiren Fenerbahçe, transferde durdurak bilmiyor. Sarı-lacivertliler, Arsenal'de kadro dışı kalan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le prensipte anlaşırken, dünyaca ünlü golcüyü de listesine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 26.11.2020 13:11
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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Mesut Özil'le birlikte...

Milli araya Konyaspor yenilgisiyle giren ancak üst üste elde ettiği Gençlerbirliği ve Sivas Belediyespor galibiyetleriyle yeniden morallenen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Mesut Özil'le birlikte...

Sezon başında yapılan 18 transferle kadrosunu adeta sil baştan yeniden kuran sarı-lacivertliler, şampiyonluk hedefine hız kesmeden ulaşabilmek adına devre arası öncesi transfer çalışmalarını detaylı bir şekilde yürütüyor.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Mesut Özil'le birlikte...

MESUT ÖZİL İLE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe'nin ilgisini hiçbir zaman saklamadığı Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, sözleşmesi bitene kadar (sezon sonu) Arsenal'da kalma kararı almıştı.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Mesut Özil'le birlikte...

Ancak teknik direktör Mikel Arteta tarafından kadroya dahil edilmeyen Özil, gelecek planlamalarında değişikliğe gitti.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Mesut Özil'le birlikte...

Yeni Asır'ın haberine göre İngiliz basını, 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'yle ön anlaşma yaptığını bildirdi.

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