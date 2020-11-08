Erol Bulut tarihi fırsatı kaçırdı! Fenerbahçe'de Daum detayı...

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, bu sonucun ardından tarihe geçme fırsatını kaçırdı. Bulut'un, kaçırdığı o fırsat ve ilginç Christoph Daum detayı...| Son dakika Fenerbahçe haberleri





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Giriş Tarihi: 08.11.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 11:48 ABONE OL