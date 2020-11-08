08 Kasım 2020, Pazar

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Erol Bulut tarihi fırsatı kaçırdı! Fenerbahçe'de Daum detayı...

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, bu sonucun ardından tarihe geçme fırsatını kaçırdı. Bulut'un, kaçırdığı o fırsat ve ilginç Christoph Daum detayı...| Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 08.11.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 11:48
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Erol Bulut tarihi fırsatı kaçırdı! Fenerbahçe'de Daum detayı...

Sezona süper bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin serisi Kadıköy'de bozuldu. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Konyaspor'a 2-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

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Erol Bulut tarihi fırsatı kaçırdı! Fenerbahçe'de Daum detayı...

Üst üste 5. galibiyetini almak için sahaya çıkan Kanarya, ummadığı bir sonuçla karşılaşırken, teknik direktör Erol Bulut da önemli bir fırsatı elinin tersiyle itti.

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Erol Bulut tarihi fırsatı kaçırdı! Fenerbahçe'de Daum detayı...

SERİ 7 MAÇTA KALDI
Genç teknik adam, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe kariyerindeki ilk 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen ilk yerli teknik direktör olma şansını Konyaspor karşısında kaçırdı.

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Erol Bulut tarihi fırsatı kaçırdı! Fenerbahçe'de Daum detayı...

İLK YERLİ HOCA OLACAKTI
Hürriyet'in derlediği haberine göre, sarı-lacivertli ekibin başında ilk 7 maçını kaybetmeyen Erol Bulut, Fenerbahçe kariyerindeki ilk 8 maçta mağlubiyet almayan ilk yerli teknik direktör olma fırsatını kullanamamış oldu.

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Erol Bulut tarihi fırsatı kaçırdı! Fenerbahçe'de Daum detayı...

DAUM'U YAKALAYAMADI
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Konyaspor maçının kaybedilmesinin ardından Christoph Daum'un başarısını yakalama şansını da kullanamadı.

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