21 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe artık yarışta yalnız! İş imzaya kaldı...

Fenerbahçe'de son dakika transfer hareketliliği yaşanıyor. Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyecek bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Transfer çalışmalarına Ersun Yanal'ın raporlarına göre devam eden Fenerbahçe yıldız ismi kadrosuna katmaya artık çok yakın. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 21.06.2019 20:28
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Fenerbahçe artık yarışta yalnız! İş imzaya kaldı...
Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Fenerbahçe artık yarışta yalnız! İş imzaya kaldı...
Transfer çalışmalarına dört koldan devam ettiren sarı-lacivertliler gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
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Fenerbahçe artık yarışta yalnız! İş imzaya kaldı...
Birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli görüştüğü isimlere transferde noktayı koymaya hazırlanıyor.
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Fenerbahçe artık yarışta yalnız! İş imzaya kaldı...
Dünyaca ünlü yıldız Kolarov ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler bir yıldızı daha kadrosuna katmaya çok yakın.
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Fenerbahçe artık yarışta yalnız! İş imzaya kaldı...
Geçtiğimiz sezon gol yollarındaki etkisiz görüntü sarı-lacivertli kurmayları hücum bölgesini sil baştan değiştirmeye itmişti.
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