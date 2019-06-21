21 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe artık yarışta yalnız! İş imzaya kaldı...
Fenerbahçe'de son dakika transfer hareketliliği yaşanıyor. Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyecek bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Transfer çalışmalarına Ersun Yanal'ın raporlarına göre devam eden Fenerbahçe yıldız ismi kadrosuna katmaya artık çok yakın. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 21.06.2019 20:28
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